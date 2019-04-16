Экономика
Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкцийКоммерсантъ вчера в 21:59
Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные власти США.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Общество
Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Общество
Мэрия Парижа выделит €50 млн на восстановление Нотр-Дама
Обновлено в 04:57
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье
Медоборудование на 15 миллионов рублей поступило в детскую поликлинику в Ногинске
Всего же поликлиника получила нового оборудования на 15 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Общество
Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.
Обновлено в 04:19
Политика
Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму
Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:33
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Футбол
Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала»
Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»
Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:18
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ
Обновлено в 03:17
Происшествия
Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк»
В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове
Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой в одном бикини показала, что такое «рай на земле»
Дочь известной российской певицы Ирины Салтыковой порадовала поклонников очередным снимком.
Обновлено в 00:59
Происшествия
За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Реал» при Зидане стал пропускать больше, чем при Солари и Лопетеги
Отмечается, что данный показатель превышает статистику при предыдущих специалистах – Сантьяго Солари (1,05) и Хулене Лопетеги (1,4).
Обновлено в 05:04
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе
Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Дело о взрыве на ростовской шахте «Обуховская» изучит суд
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о гибели одного человека при взрыве на шахте.
Обновлено в 04:13
Наука
Ученые предложили новый способ снизить тягу к сигаретам
Обновлено в 02:04
Общество
Британским подросткам могут запретить ставить лайки в соцсетях
В Великобритании разработали 16 новых правил для IT-компаний, пишет The Times. Цель — чтобы дети и подростки меньше сидели в Интернете.
Обновлено вчера в 23:31