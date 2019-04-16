Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкцийКоммерсантъ вчера в 21:59

Итальянская финансовая организация UniCredit согласилась выплатить $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении американских санкций в отношении Ирана и ряда других стран. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные власти США.

Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций

Общество Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.

Общество Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.

Политика Штаб Зеленского не признает референдум в Крыму Команда кандидата в президенты Украины считает, что референдум не может свидетельствовать о свободном волеизъявлении Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией, передает РИА Новости.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Футбол Тренер «Аякса» тен Хаг: «Ювентус» выглядит намного сильнее «Реала» Наставник голландского футбольного клуба "Аякс" Эрик тен Хаг накануне ответного матча против итальянского "Ювентуса" в 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что на его команду не будет ничего давить, поскольку соперник – команда самого высокого уровня, которой не стыдно проиграть.

Футбол «Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед» Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк» В полицию поступило сообщение, что на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница подземки, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток.

Происшествия Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.

Происшествия За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.

Футбол Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020 Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.

Футбол «Реал» при Зидане стал пропускать больше, чем при Солари и Лопетеги Отмечается, что данный показатель превышает статистику при предыдущих специалистах – Сантьяго Солари (1,05) и Хулене Лопетеги (1,4).

Политика Россия прекратила сотрудничество с НАТО Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Политика NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа.

Происшествия Дело о взрыве на ростовской шахте «Обуховская» изучит суд В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о гибели одного человека при взрыве на шахте.