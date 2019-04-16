Экономика

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкцийВедомости 02:36

Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
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UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

Ведомости02:36

UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ

Финмаркет02:51

UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках урегулирования дела о нарушении санкций

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Unicredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций

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Саминвестор03:54

UniCredit выплатит $611 млн в рамках урегулирования вопроса нарушения санкций

ПРАЙМвчера в 14:00
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
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Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

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Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
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Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
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Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

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В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
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Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
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В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

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На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки

В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
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На складе пиломатериалов в Хабаровском крае вспыхнул пожар

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Обновлено в 05:47
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
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Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Обновлено вчера в 15:08
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Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
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В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
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В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
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Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП»

Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
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Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
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Юбилей AMD будет отмечен выпуском памятного варианта процессора Ryzen 7 2700X

Юбилей будет отмечен, в частности, специальной версией восьмиъядерного настольного процессора Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 06:30
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Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
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Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
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