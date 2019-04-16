Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкцийВедомости 02:36
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Общество
Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»
Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено вчера в 15:08
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину
Петербурженку сбил автомобиль BMW X6, за рулем находился 32-летний мужчина, в данный момент он общается с полицейскими.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Обновлено вчера в 17:15
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП»
Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Гаджеты
Юбилей AMD будет отмечен выпуском памятного варианта процессора Ryzen 7 2700X
Юбилей будет отмечен, в частности, специальной версией восьмиъядерного настольного процессора Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 06:30
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом
После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда
Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44