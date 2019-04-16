Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкцийВедомости 02:36
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Здоровье
Детский хоспис под Омском принимает первых пациентов
Сегодня, 15 апреля, двери омского детского хосписа «Дом радужного детства», наконец, будут открыты для новых пациентов.
Обновлено 14 апреля в 22:25
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»
Скаут лондонского "Арсенала" проследит за игрой нападающего "Аякса" Давида Нереса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Петербурге мошенница оставила 92-летнюю бабушку без 300 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Напомним, ранее в Петербурге сожитель украл у беременной почтальонки сумку со 185 тысячами.
Обновлено в 03:16
Финансы
Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%
Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Общество
Жительницу Лондона настиг инсульт после потягивания и хруста шеей
Желание размяться с помощью потягивания и хруста шеей довело 23-летнюю британку до инсульта. Об этом случае сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове
Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей пяти и семи лет при пожаре в квартире в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:50
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019
Обновлено в 02:18
Кино
В кинотеатре Пушкина в Челябинске обрушился экран
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье
Правительство России определило минимальные и максимальные объемы обязательств страховщиков по риску утраты жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Экономика
Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза
Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Экономика
Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»
Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, подтвердила интерес к приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД.
Обновлено в 03:16
Происшествия
AFP: семья владельцев Louis Vuitton выделит €200 млн на восстановление Нотр-Дама
"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", - приводит агентство выдержку из заявления семьи Ранее семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино сообщило, что выделит € 100 млн на реконструкцию Нотр-Дама.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Политика
«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17