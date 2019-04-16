Экономика

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкцийВедомости 02:36

Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
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UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

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