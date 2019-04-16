Экономика

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкцийВедомости 02:36

Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
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UniCredit выплатит США $1,3 млрд по делу о нарушении санкций

РБК09:20

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UniCredit выплатит $611 млн в рамках урегулирования вопроса нарушения санкций

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ТАССвчера в 14:42

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

Ведомости02:36
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В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
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