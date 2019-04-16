Экономика
UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкцийВедомости 02:36
Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.
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Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Обновлено в 08:09
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Транспорт
В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков
Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Космос
Астрономы заглянули вглубь молекулярного облака
Астрономы впервые построили крупномасштабную карту распределения молекулярных облаков в крупной области звездообразования CTB 102, используя радиотелескопы.
Обновлено в 10:43
Футбол
Стоунс: «Пока не знаю, сыграю ли против „Тоттенхэма“»
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
Обновлено в 07:56
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Финансы
Прибыль банковского сектора России в I квартале выросла в 1,7 раза
Прибыль российских банков за январь-март 2019 года составила 587 млрд рублей. Такие данные приводит 16 апреля пресс-служба Банка России.
Обновлено в 10:56
Технологии
Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково
Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.
Обновлено в 10:11
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика
Хакеры пытались взломать сеть МИД Бельгии
Представитель МИД Бельгии Карл Лагатье заявил, что 16 апреля хакеры попытались взломать компьютерную сеть внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Общество
В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову
Памятник физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову открыли в Петербурге в здании основанного им Академического университета.
Обновлено в 08:29
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35
Россия завершила поставку в Китай истребителей Су-35 в соответствии с контрактом, передает ТАСС во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа
Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Саратове у троллейбуса во время движения лопнуло колесо
Колесо троллейбуса разорвалось во время движения по маршруту в Саратове, в результате чего пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 11:03
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент
Обновлено в 08:39
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Авто
Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09