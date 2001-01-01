Сообщается, что французский защитник может перейти в «Ренн». Отметим, что Косельни защищает цвета лондонского клуба с 2010 года. Читайте также: Косельни близок к переходу в "Ренн"

Унаи Эмери: «Уважаю выбор Косельни, но теперь ход за клубом и игроком»

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