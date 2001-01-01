Футбол
Унаи Эмери: «Уважаю выбор Косельни, но теперь ход за клубом и игроком»Матч ТВ 13:04
Сообщается, что французский защитник может перейти в «Ренн». Отметим, что Косельни защищает цвета лондонского клуба с 2010 года. Читайте также: Косельни близок к переходу в "Ренн"
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Единоборства
Боксер Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:59
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Футбол
Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером»
В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти.
Обновлено в 10:28
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
Обновлено в 13:24
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено в 08:47
Происшествия
Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков
Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Обновлено в 12:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах
Обновлено в 12:08
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Футбол
Болельщики «Рубина» выбрали лучшего игрока в матче с «Динамо»
«Динамо» на своем поле уступило «Рубину» (0:1) в матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»
Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Политика
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года
ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара на территории палаточного лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:00
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Индия проведет свои первые военно-космические учения
До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Игры
Control от Remedy ушёл на золото
Микаэль Касуринен На прохождение новинки уйдёт от 15 до 20 часов, если идти по основной сюжетной линии и лишь изредка отвлекаться на дополнительные поручения.
Обновлено в 11:37
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Китай выступил за полный запрет ядерного оружия
Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения
Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 на Core i3
Xiaomi представила бюджетный ноутбук RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ всего за 30 000 рублей.
Обновлено в 13:19
Здоровье
За полгода от нападений животных пострадали 2,7 тыс. астраханцев
Среди диких животных и грызунов случаев бешенства не зарегистрировано. С начала 2019 года от нападений животных пострадали 2760 человек.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ
Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
Обновлено в 02:56