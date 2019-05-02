Футбол

Унаи Эмери: «У „Арсенала“ большие цели в Лиге Европы и серьезная мотивация»Матч ТВ вчера в 22:23

Арсенал — Валенсия
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
11′
Муктар Диакаби
Александр Ляказетт
18′
Александр Ляказетт
26′
31′
Муктар Диакаби
Маттео Гендузи
Лукас Торрейра
58′
70′
Даниэль Парехо
71′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
71′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Месут Озил
Генрих Мхитарян
75′
Лоран Косельни
Начо Монреаль
82′
89′
Родриго Морено
Санти Мина
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».
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Сегодня пройдут первые полуфиналы Лиги Европы – второго по значимости клубного футбольного турнира континента

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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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