Унаи Эмери: «У „Арсенала“ большие цели в Лиге Европы и серьезная мотивация»Матч ТВ 01 мая в 22:23

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против «Валенсии».

Унаи Эмери: «У „Арсенала“ большие цели в Лиге Европы и серьезная мотивация»

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