Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»Матч ТВ вчера в 09:30
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
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Унылый «Арсенал» испугается играть в открытый футбол с «Валенсией». Прогнозы на Лигу Европы
Sport24.ruвчера в 20:20
Полуфиналы Лиги Европы и Чешские игры! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздники
Советский спортвчера в 03:07
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Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве
В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
Обновлено вчера в 05:27
Игры
GTA V восстановила свою популярность на Twitch
Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Официально: Владимир Стрючков уволен с поста министра здравоохранения
В правительстве Пензенской области сегодня, 1 мая, официально подтвердили отставку министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Культура
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни
Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Страдающей от тяжелой патологии Аружан нужны средства на спасительный препарат
Девочка страдает от тяжелой патологии, которая разрушает печень и почки. Чтобы остановить этот процесс, требуется специальный препарат.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Музыка
Джастин Бибер обвинил Эминема в неумении понять новое поколение рэпа
Джастин Бибер, говоря об указанной песне Эминема, отметил, что сам он поддерживает новое поколение рэпа.
Обновлено в 01:54
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, и ему всё ещё доверяют
Посмотрите на стартовый состав «Ливерпуля», лишь пара человек были до прихода Клоппа.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку
Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Власти Венесуэлы должны поделиться предложениями, что в стране нужно изменить, заявил президент Николас Мадуро, слова которого приводятся на сайте возглавляемой им Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).
Обновлено в 01:24
Политика
Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства
Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Пожар в русской школе в Сухуме потушен
Обновлено в 03:20
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Выручка Veon по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 5,6%
Консолидированная выручка Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась за первый квартал 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,6% и составила $2,12 млрд.
Обновлено в 03:18
Хоккей
Плющев: сборная России получила хороший урок
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Швеции (4:6) на заключительном этапе Евротура.
Обновлено в 03:30
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В торговом центре в Иркутске произошёл пожар
Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Транспорт
В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение
Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено вчера в 17:27
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика
Белоруссия может сегодня возобновить прием нефти из России
По предварительной оценке, всего в трубопроводах скопилось примерно 5 миллионов тонн российской нефти с высоким содержанием хлорорганики.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город
Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Обновлено в 04:03
Политика
Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире
Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено вчера в 13:44