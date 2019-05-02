Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»Матч ТВ 09:30
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
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Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта
Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено в 18:48
Общество
В США разрешили продажу IQOS
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Экономика
Модный ЗОЖ: продажи полезных продуктов выросли на 13%
Продажи продуктов здорового питания выросли в апреле 2019 года в среднем на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 17:01
Политика
Слепаков назвал Ивана Урганта возможным российским Зеленским
Обновлено в 12:32
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о готовности правительства республики принять специальный план изменений для исправления допущенных ошибок.
Обновлено в 21:11
Политика
Путин упростил получение российского паспорта для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено в 07:04
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов
Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество
Пять стран, где приезжим практически бесплатно предоставляют дома
Оба города имеют свободное жилье, которое можно получить, если у нуждающихся есть возможность отремонтировать жилье, и они готовы работать.
Обновлено в 13:28
Происшествия
На Ямале мужчина устроил резню в торговом центре
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Политика
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин высказал свое мнение по вопросу поступления загрязненной нефти в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:06
Авто
На Нюрбургринге запечатлён «заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A45
Буквально вчера, проворные зарубежные журналисты опубликовали видеоролик, с помощью которого можно разглядеть долгожданную новинку – «заряженный» немецкий хэтчбек Mercedes-AMG A45.
Обновлено в 09:55