Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»Матч ТВ 09:30

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».

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Происшествия В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.

Политика Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

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Армия и оружие Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян 25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.

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