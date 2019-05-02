Футбол

Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»Матч ТВ 09:30

Арсенал — Валенсия
завтра
в 15:00
Лига Европы, Полуфинал
Стадион «Эмирейтс»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
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