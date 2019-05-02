Футбол
Унаи Эмери: «Сердце Рэмси остается с нами»Матч ТВ 09:30
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, как команда справится с отсутствием травмированного полузащитника Аарона Рэмси в предстоящем полуфинальном матче Лиги Европы против «Валенсии».
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«Арсенал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч полуфинала Лиги Европы 2 мая 2019 года
LiveSport.ruвчера в 21:35
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Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
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Миллионы долларов: раскрыт источник сказочных богатств Сергея Жукова
По словам автора Telegram-канала "Русский шаффл", "Песенка" до сих пор приносит Сергею Жукову около миллиона долларов в год.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Политика
Трамп поддержал генпрокурора, которого резко критиковали сенаторы
Президент США Дональд Трамп поддержал генпрокурора, главу министерства юстиции Уильяма Барра, которого резко критиковали сенаторы на слушаниях в конгрессе в среду.
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Политика
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Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»
В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 21:30
Общество
На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света
Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Политика
Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено в 16:50
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Обновлено в 06:26
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 22:40
Политика
Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров
Отмечается, что авианалет был произведен в ответ на запуск представителями ХАМАС горящих воздушных шаров, а также начиненных взрывчаткой.
Обновлено в 22:41
Авто
Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
Обновлено в 07:50
Авто
Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году
Новинка придет на смену хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 20:35
Происшествия
В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса
Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске.
Обновлено в 18:20
Футбол
Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 2:2. Счёт в матче уже на 4-й минуте открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну, а через 6 минут хавбек оформил дубль.
Обновлено в 15:24