Футбол
Унаи Эмери: «Контракт с Пепе еще не подписан, но мы это сделаем»Матч ТВ 03:00
Контракт с Пепе еще не подписан, но мы это сделаем, — сказал Эмери. Ранее президент «Лилля» Жерар Лопес сказал, что переход 24-летнего ивуарийца в «Арсенал» будет завершен в ближайшие часы. Сам Пепе уже принял участие в фотосессии в футболке лондонского клуба и прошел медосмотр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Общество
Россия приостанавливает ввоз фруктов из Китая
Россия приостанавливает с 10 августа ввоз фруктов из Китая.
Обновлено вчера в 16:40
Экология
Судоходство на Волге садится на мель
Судоходство на Волге садится на мель Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
В США Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги за $2 млн
Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор (1932-2011 годы), выставлен на торги в Нью-Йорке 6 августа.
Обновлено в 19:28
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Общество
День десантника отметят в Вооруженных силах России
Обновлено в 17:03
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района
Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Наука
«Работа со СМИ для меня – процесс целенаправленный»
Трудно сказать, что мотивировало поначалу, но сейчас работа со СМИ для меня — процесс целенаправленный, потому что я вижу ее плюсы.
Обновлено вчера в 07:44
Энергетика
Падение объемов экспорта нефти из Венесуэлы в июле составило более 17%
Экспорт нефти Венесуэлы в июле упал на 17,5% по причине нехватки покупателей у государственной нефтяной компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), как сообщает в четверг агентство Reuters.
Обновлено в 19:17
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Авто
Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено в 16:21
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено в 14:54
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Игры
В новом трейлере игры «Fortnite» герой странствует во времени
Без сомнений, что сезон будет посвящен путешествиям во времени, поскольку трейлер однозначно намекает на это, в том числе и метеором, который прилетел из 4-го сезона.
Обновлено вчера в 17:46
Интернет
Запущена программа расширенной защиты Google для корпоративных пользователей G Suite
Программа расширенной защиты, запущенная в 2017 году, предназначена для пользователей, подвергающихся «наибольшему риску» взлома учетных записей и других целевых онлайн-атак.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп
Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.
Обновлено в 12:57
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51