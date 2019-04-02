Футбол
Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»Матч ТВ вчера в 11:52
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
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Унаи Эмери: «Мы поднялись на третье место, но удержаться тут будет очень сложно»
Матч ТВвчера в 20:59
Унаи Эмери: «Мы поднялись на третье место, но удержаться тут будет очень сложно»
Sportbox.RUвчера в 20:59
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Музыка
Валерий Гергиев вновь привезет в Челны свой Пасхальный фестиваль
Дата концерта в Челнах пока не объявлена.
Обновлено в 00:31
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Вера Алентова призналась, что муж отказывался венчаться с ней
Актриса рассказала, как уговаривала Владимира Меньшова скрепить союз перед Богом. Вера Алентова и Владимир Меньшов вместе уже больше 50 лет.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на сладкие напитки
В Минфине предложили исключить из перечня товаров с льготной ставкой НДС в размере 10% напитки с высоким содержанием сахара.
Обновлено вчера в 04:20
Общество
Водонапорная башня рухнула в алтайском селе Андроново
Обновлено в 00:39
Спорт
Российский боец ММА Магомедов дисквалифицирован за допинг пожизненно
Боец ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC Руслан Магомедов наказан за употребление запрещенных препаратов и отказ офицеру допинг-службы во взятии очередной пробы.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье
Число людей с аутизмом в России за 4 года выросло более чем вдвое
Государственное информагентство приводит мнение врача о том, что рост заболеваемости аутизмом может быть связан с неправильным питанием, плохой экологией и осложнениями после прививок.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Силовики проводят обыски в филиале «Россельхозбанка» в Дагестане
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Барнаульский педагог Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы после опубликованного в соцсети фото в купальнике, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Бурятии стартовал окружной этап «Танкового биатлона»
В 2018 году на международном турнире по танковому биатлону, который проходил на полигоне Алабино в Московской области, лучшими были признаны военнослужащие из 5-й отдельной танковой бригады, которая дислоцируется в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 22:59