Футбол
Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»Матч ТВ 11:52
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Происшествия
«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой
Источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования крушения бизнес-джета в Германии, говорят, что пока доминирует одна версия случившегося.
Обновлено в 21:01
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Кино
Начались съемки художественного фильма о Юлии Началовой
Обновлено в 19:31
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии
Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли
В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четыре человека.
Обновлено в 20:58
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка России
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»
Обновлено в 22:25
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Политика
Президент Алжира пообещал уйти в отставку
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
На Камчатке атомные подлодки устроили подводную дуэль
Подводную дуэль на Камчатке устроили атомные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.
Обновлено в 22:05
Кино
Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»
Обновлено в 05:03
Политика
СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева
Ранее Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана.
Обновлено в 22:06
Общество
Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах
Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 20:04
Кино
Девушка Джеймса Бонда Таня Мале скончалась на 78-м году жизни
Британская артистка Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, скончалась на 78-м году жизни.
Обновлено в 02:34
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Энергетика
«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»
Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Кино
В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев
В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался российский актёр Александр Васильев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Особенностях национальной охоты».
Обновлено в 20:46
Экономика
Компания Азата Фазлыева хочет приватизировать прибрежный участок
Компания Азата Фазлыева хочет приватизировать прибрежный участок Уфимская компания «Строительгрупп», совладельцами которой являются бывший президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев и бывший гендиректор «Салаватнефтеоргсинтеза» Марат Ишмияров, выиграла арбитражный спор у мэрии по поводу 1,1 га земли в микрорайоне Инорс.
Обновлено в 17:00
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47