Футбол

Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»Матч ТВ 11:52

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
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Унаи Эмери: «Мы поднялись на третье место, но удержаться тут будет очень сложно»

Матч ТВ20:59

Унаи Эмери: «Мы поднялись на третье место, но удержаться тут будет очень сложно»

Sportbox.RU20:59

Эмери: «Прекрасно понимаем, что будет сложно удержаться на третьем месте»

Soccer.ru17:33

Эмери: «Арсеналу» будет сложно удержаться на третьем месте

Чемпионат18:46

Унаи Эмери: У «„Арсенала“ свой путь. Мы становимся лучше с каждой игрой»

Sports.ru18:20
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Происшествия

В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины

В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Происшествия

«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой

Источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования крушения бизнес-джета в Германии, говорят, что пока доминирует одна версия случившегося.
Обновлено в 21:01
Футбол

«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Кино

Начались съемки художественного фильма о Юлии Началовой

Обновлено в 19:31
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии

Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии.
Обновлено в 06:38
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: четыре человека погибли

В Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидировали возгорание в квартире в пятиэтажном жилом доме. В результате пожара погибли четыре человека.
Обновлено в 20:58
Политика

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка России

Обновлено в 06:16
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Хоккей

Три передачи Кучерова помогли «Тампе» взять верх над «Оттавой»

Обновлено в 22:25
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы

Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:20
Происшествия

В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

На Камчатке атомные подлодки устроили подводную дуэль

Подводную дуэль на Камчатке устроили атомные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.
Обновлено в 22:05
Кино

Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Обновлено в 05:03
Политика

СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева

Ранее Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана.
Обновлено в 22:06
Общество

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 20:04
Кино

Девушка Джеймса Бонда Таня Мале скончалась на 78-м году жизни

Британская артистка Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, скончалась на 78-м году жизни.
Обновлено в 02:34
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

Обновлено в 20:30
Кино

В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев

В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался российский актёр Александр Васильев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Особенностях национальной охоты».
Обновлено в 20:46
Экономика

Компания Азата Фазлыева хочет приватизировать прибрежный участок

Компания Азата Фазлыева хочет приватизировать прибрежный участок Уфимская компания «Строительгрупп», совладельцами которой являются бывший президент ТПП Башкирии Азат Фазлыев и бывший гендиректор «Салаватнефтеоргсинтеза» Марат Ишмияров, выиграла арбитражный спор у мэрии по поводу 1,1 га земли в микрорайоне Инорс.
Обновлено в 17:00
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Ньюкасл Юнайтед
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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