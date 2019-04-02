Футбол
Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»Матч ТВ вчера в 11:52
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
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Унаи Эмери: «Мы поднялись на третье место, но удержаться тут будет очень сложно»
Матч ТВвчера в 20:59
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Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Энергетика
Нефть дорожает на совокупности факторов
По итогам торгов 29 марта стоимость нефти увеличилась. В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, увеличившись в цене до $68,39 за баррель.
Обновлено вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России
Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 02:21
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Гражданин Ирландии погиб в Петербурге, выпав из окна
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту гибели главбуха из Ирландии.
Обновлено в 02:27
Политика
Визит Дмитрия Медведева в Пермь: стала известна официальная программа
На сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась информация о визите в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Россия и Китай начали укладку рельсов на жд мосту через Амур
Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).
Обновлено в 02:59
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион
На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины
Обновлено 30 марта в 10:36
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя
Утром 2 апреля в оружейной комнате отдела МВД на Арбате коллеги обнаружили сотрудницу полиции с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:44
Хоккей
Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет
Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Геннадий Бурбулис находится в тяжелом состоянии
Состояние здоровья Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин Центра".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
На северо-востоке Томска развернется масштабное строительство
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика
Глава МИД Грузии примет участие во встрече НАТО в США
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 3 апреля примет участие во встречи глав МИД стран-участниц НАТО и партнеров альянса в Вашингтоне.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Во время спортивных соревнований во Владивостоке умер школьник
По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
Обновлено в 03:00
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 02:43
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Первоклассник из Петербурга опрокинул на себя емкость с кипятком
Мальчик 1 апреля опрокинул на себя емкость с кипятком. В Санкт-Петербурге госпитализирован ученик первого класса с ожогами кипятком.
Обновлено в 01:35