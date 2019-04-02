Футбол

Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»Матч ТВ вчера в 11:52

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
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Эмери: «Прекрасно понимаем, что будет сложно удержаться на третьем месте»

Soccer.ruвчера в 17:33

Унаи Эмери: «Мы поднялись на третье место, но удержаться тут будет очень сложно»

Матч ТВвчера в 20:59

Эмери: «Арсеналу» будет сложно удержаться на третьем месте

Чемпионатвчера в 18:46

«Арсенал» Эмери — третий в АПЛ. В Англии шикарная борьба за Лигу чемпионов

Sport24.ruвчера в 17:15

Эмери: «„Арсеналу“ будет тяжело удержаться на третьем месте»

Евро-футбол.ру02:11

Унаи Эмери: У «„Арсенала“ свой путь. Мы становимся лучше с каждой игрой»

Sports.ruвчера в 18:20

Унаи Эмери: «Конкуренты не дадут „Арсеналу“ расслабиться»

Sportbox.RUвчера в 11:52
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Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Энергетика

Нефть дорожает на совокупности факторов

По итогам торгов 29 марта стоимость нефти увеличилась. В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, увеличившись в цене до $68,39 за баррель.
Обновлено вчера в 02:25
Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Мониторинг вакансий, проведенный ВНИИ труда Минтруда России, показал, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в стране являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 02:21
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Гражданин Ирландии погиб в Петербурге, выпав из окна

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по факту гибели главбуха из Ирландии.
Обновлено в 02:27
Политика

Визит Дмитрия Медведева в Пермь: стала известна официальная программа

На сайте губернатора и Правительства Пермского края появилась информация о визите в Пермь премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Россия и Китай начали укладку рельсов на жд мосту через Амур

Строительные компании России и КНР перешли к укладке рельсов на мосту через Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян (Китай, провинция Хэйлунцзян).
Обновлено в 02:59
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион

На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины

Обновлено 30 марта в 10:36
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно выстрелила в себя

Утром 2 апреля в оружейной комнате отдела МВД на Арбате коллеги обнаружили сотрудницу полиции с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:44
Хоккей

Кучеров стал самым результативным хоккеистом в НХЛ за последние 12 лет

Сделав ассистентский хет-трик (три результативных передачи), нападающий «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 125 (39 + 86) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Геннадий Бурбулис находится в тяжелом состоянии

Состояние здоровья Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин Центра".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

На северо-востоке Томска развернется масштабное строительство

Обновлено вчера в 04:05
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика

Глава МИД Грузии примет участие во встрече НАТО в США

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 3 апреля примет участие во встречи глав МИД стран-участниц НАТО и партнеров альянса в Вашингтоне.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Во время спортивных соревнований во Владивостоке умер школьник

По факту произошедшего проводится проверка Следственный комитет проводит проверку по факту того, что в одной из школ Владивостока во время спортивных соревнований один из учеников умер.
Обновлено в 03:00
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Мещанский суд Москвы продлил до 4 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 02:43
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Первоклассник из Петербурга опрокинул на себя емкость с кипятком

Мальчик 1 апреля опрокинул на себя емкость с кипятком. В Санкт-Петербурге госпитализирован ученик первого класса с ожогами кипятком.
Обновлено в 01:35
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Ньюкасл Юнайтед
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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