Футбол

Унаи Эмери: «Карьера Гвардьолы делает его лучшим в мире»Спорт-Экспресс 03:10

Манчестер Сити — Арсенал
завтра
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Этихад»
Думаю, его карьера делает его лучшим тренером во всем мире. Матч пройдет 3 февраля в Манчестере.
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Унаи Эмери: «В мире нет тренера лучше, чем Гвардиола»

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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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