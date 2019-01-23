Унаи Эмери: «Хотим приобрести одного или двух игроков»Матч ТВ вчера в 15:21

Думаю, мы способны подписать соглашения с новыми игроками, чтобы усилить состав после травм Холдинга, Уэлбека и Бельерина. Хотим приобрести одного или двух игроков, которые действительно смогут помочь команде. Эти игроки в курсе наших намерений.

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