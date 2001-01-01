Футбол

Унаи Эмери: «Исключение Озила из состава — тактическое решение»
Матч ТВ
вчера в 11:14

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери объяснил, почему Месут Озил не участвовал в последних матчах команды. За последний месяц Озил принял участие лишь в двух матчах "Арсенала", в том числе вышел на замену против "Саутгемптона" (2:3).
Матч ТВвчера в 11:14

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Унаи Эмери: «Исключение Озила из состава — тактическое решение»

Матч ТВвчера в 11:14

Унаи Эмери: «Озил не попал в заявку на матч с „Тоттенхэмом“ исключительно из-за тактики»

Sports.ruвчера в 08:20

Озил конфликтует с Эмери. Немец не готов к тактическим перестановкам в «Арсенале»

Eurosport.ru19 декабря в 19:46

Журналист ESPN: «Озил не попал в заявку на матч с „Тоттенхэмом“ по тактическим соображениям. Понимайте это, как хотите»

Бомбардир.ру19 декабря в 14:28
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Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Клопп: «„Манчестер Сити“ не показывает и тени слабости»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем преследователе "красных" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Манджукич ведет переговоры о новом контракте с «Ювентусом»

Как сообщает Tuttosport, 32-летний хорват завершает переговоры по новому соглашению с "Ювентусом" – сторонам осталось уладить некоторые детали сделки, в частности, ведется обсуждение продолжительности договора.
Обновлено в 03:17
Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар кардинально сменил имидж

Обновлено в 02:47
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Лукаку по семейным обстоятельствам покинул «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, скорее всего, пропустит два ближайших матча своей команды по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 02:54
Футбол

Моуринью может возглавить «Баварию»

Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Don Balon.
Обновлено вчера в 18:09
Футбол

Защитник «Браги» попал в сферу интересов российских клубов

Защитник португальской "Браги" Пабло Сантос попал в сферу интересов российских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:40
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Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Маевский может вернуться в Россию

Бывший полузащитник "Анжи" Иван Маевский может вернуться в Россию.
Обновлено в 02:10
Футбол

Прядкин опроверг слухи об уходе с поста главы РПЛ

В интервью «RT на русском» функционер объяснил свое решение, а также опроверг разговоры о том, что может уйти с поста главы РПЛ.
Обновлено в 02:50
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Видаль: был немного раздражён, когда мало играл

Каждый игрок всегда хочет выходить на поле и играть важную роль в команде.
Обновлено в 04:02
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Казанский «Зенит» обыграл бельгийский «Кнак» в Лиге чемпионов

«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов. В мае этого года казанская команда победила в финале турнира «Любе Чивитанову».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.
Обновлено вчера в 20:47
Футбол

«Монако» попробует подписать Фабрегаса

Руководство "Монако" хочет усилить свой состав с помощью хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе.
Обновлено вчера в 15:26
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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