Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагает Рэмси контракт на 6,5 миллиона евро за сезон. Напомним, что минувшей осенью футболист не сумел договориться с «Арсеналом» о продлении контракта. Рэмси выступает за лондонский клуб с 2008 года.

Унаи Эмери: «Думаю, Рэмси останется в „Арсенале“ до конца сезона»

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Политика Политика WP: американца, задержанного в России, уволили из армии за воровство Гражданина США Пола Уилана, которого задержали в Москве за шпионаж, ранее уволили из армии за воровство, сообщает газета Washington Post.

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Происшествия Происшествия Живого попугая вытащили из-под завалов в Магнитогорске Живого попугая вытащили в среду, 2 января, из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа.

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Происшествия Происшествия Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.

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