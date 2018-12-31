Футбол

Унаи Эмери: «Думаю, Рэмси останется в „Арсенале“ до конца сезона»
Матч ТВ
вчера в 19:20

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагает Рэмси контракт на 6,5 миллиона евро за сезон. Напомним, что минувшей осенью футболист не сумел договориться с «Арсеналом» о продлении контракта. Рэмси выступает за лондонский клуб с 2008 года.
Матч ТВвчера в 19:20

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Унаи Эмери: Рэмзи не покинет «Арсенал» до конца сезона

Советский спорт04:18

Эмери: «Думаю, Рэмзи доиграет сезон в „Арсенале“»

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Эмери: думаю, что Рэмси останется в «Арсенале» до лета

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Эмери: «Думаю, Рэмзи не уйдет из „Арсенала“ зимой»

Бомбардир.рувчера в 23:17

Унаи Эмери: «Думаю, Рэмси останется в „Арсенале“ до конца сезона»

Sportbox.RUвчера в 19:20

Унаи Эмери: «Думаю, Рэмси останется в „Арсенале“ до конца сезона»

Матч ТВвчера в 19:20

Унаи Эмери: «В данный момент Рэмзи в „Арсенале“. Думаю, он останется до конца сезона»

Sports.ruвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
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У защитника «Спартака» Жиго родился сын

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.
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Аарон Рэмзи
Британский футболист
Валлийский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Уэльса.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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