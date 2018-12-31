Футбол
Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагает Рэмси контракт на 6,5 миллиона евро за сезон. Напомним, что минувшей осенью футболист не сумел договориться с «Арсеналом» о продлении контракта. Рэмси выступает за лондонский клуб с 2008 года.
Матч ТВвчера в 19:20
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Унаи Эмери: «В данный момент Рэмзи в „Арсенале“. Думаю, он останется до конца сезона»
Sports.ruвчера в 16:35
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Политика
Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика
Обновлено в 07:17
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика
Обновлено в 05:17
Гаджеты
WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
Обновлено вчера в 10:08
Спорт
Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на «Тур де Ски»
Обновлено в 06:51
Происшествия
Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы
"Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.
Обновлено в 07:39
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар
Обновлено в 07:37
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске вытащили живого попугая
Живого попугая обнаружили под завалами подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:32
Политика
Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 08:13
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением в преддверии 50-летия гонщика
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением в преддверии 50-летия немецкого гонщика. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Политика
Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Несколько человек погибли в железнодорожной аварии на мосту в Дании
Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт.
Обновлено в 04:13
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Транспорт
В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте
В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича
Обновлено в 04:53
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
На орбите разрушился американский спутник, запущенный в 1998 году
Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), разрушился.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»
Обновлено в 02:11
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
Обновлено 31.12.18 в 05:19
Транспорт
В московских аэропортах отменены и задержаны более 30 рейсов
В Домодедово задержаны семь рейсов, отменены восемь. В Шереметьево задержаны 11 рейсов.
Обновлено в 04:34