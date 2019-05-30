Футбол
Унаи Эмери: «„Челси“ заслужил победу»Матч ТВ вчера в 18:38
Оливье Жиру
|49′
Педро Родригес
|55′
Педро Родригес
|60′
Эден Азар
|65′
|66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
|67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
|68′
|69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
|71′
Эден Азар
|72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|76′
|77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
|89′
|52%
|Владение мячом
|48%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|8
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
22
Виллиан
18
Жиру
21
Дзаппакоста
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
29
Гендузи
15
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
59
Уиллок
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
«Челси» заслужил победу, — приводит слова Эмери BT Sport. Эта победа является первым триумфом в карьере для главного тренера «синих» Маурицио Сарри. Ранее он становился обладателем серебряных медалей в серии А, возглавляя «Наполи».
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Эмери: «В первом тайме казалось, что у „Арсенала“ хорошие шансы на победу в ЛЕ»
Sport24.ruвчера в 18:13
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
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