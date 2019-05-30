Футбол

Унаи Эмери: «„Челси“ заслужил победу»Матч ТВ вчера в 18:38

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
«Челси» заслужил победу, — приводит слова Эмери BT Sport. Эта победа является первым триумфом в карьере для главного тренера «синих» Маурицио Сарри. Ранее он становился обладателем серебряных медалей в серии А, возглавляя «Наполи».
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