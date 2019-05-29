Футбол
Унаи Эмери: «„Челси“ заслужил победу»Матч ТВ вчера в 18:38
Оливье Жиру
|49′
Педро Родригес
|55′
Педро Родригес
|60′
Эден Азар
|65′
|66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
|67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
|68′
|69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
|71′
Эден Азар
|72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|76′
|77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
|89′
|52%
|Владение мячом
|48%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|8
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
22
Виллиан
18
Жиру
21
Дзаппакоста
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
29
Гендузи
15
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
59
Уиллок
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
«Челси» заслужил победу, — приводит слова Эмери BT Sport. Эта победа является первым триумфом в карьере для главного тренера «синих» Маурицио Сарри. Ранее он становился обладателем серебряных медалей в серии А, возглавляя «Наполи».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эмери: «В первом тайме казалось, что у „Арсенала“ хорошие шансы на победу в ЛЕ»
Sport24.ruвчера в 18:13
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек
Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.
Обновлено в 06:35
Общество
Бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
Обновлено в 02:43
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют
Разрешение на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ выдается Роскомнадзором.
Обновлено в 08:30
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, почему больше не хочет детей
Сама Бородина новую беременность не планирует. Более того, она, похоже, вообще не собирается больше рожать.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский попросил Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности страны Василия Грицака, сообщили в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Новые смартфоны Nokia дебютируют 6 июня
Сообщается, что грядёт анонс новых смартфонов под брендом Nokia. Аппараты будут представлены на специальном мероприятии в Милане (Италия).
Обновлено в 08:15
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Футбол
Гризманн перестал быть приоритетной трансферной целью «Барселоны»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отложил вопрос о приобретении полузащитника сборной Франции Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Обновлено в 04:35
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Финансы
Набиуллина подтвердила возможность скорого снижения ключевой ставки
В апреле регулятор в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, но допустил ее снижение в ближайшие месяцы, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.
Обновлено в 06:46
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Энергетика
В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому
Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Футбол
Дзюба рассказал о своей реакции на предложение из Китая
Обновлено в 08:50
Кино
В русской версии злодею из «Тайной жизни домашних животных 2» изменили национальность
В русской версии мультфильма Universal Pictures "Тайная жизнь домашних животных 2" изменили национальность одного из персонажей - жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Общество
Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая
Обновлено в 03:49