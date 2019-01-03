Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ не обсуждал трансфер Наваса»
Sports.ru
09:49

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери опроверг информацию о возможном переходе голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
Sports.ru09:49

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Главный тренер «Арсенала» опроверг информацию о трансфере Наваса

Газета.Ru11:21

Эмери опроверг информацию о трансфере Наваса

Матч ТВ10:40

Эмери: «Это ложь, что „Арсенал“ собирается купить Наваса»

Sport24.ru09:45

Унаи Эмери: «Никогда не размышляли о переходе Кейлора Наваса в „Арсенал“»

Спорт-Экспресс09:35

Переход Роналду и другие лучшие трансферы ушедшего года

Чемпионат09:00

Эмери намерен укрепить оборону «Арсенала» защитником из Серии А

Евро-футбол.ру08:50

Унаи Эмери: «„Арсенал“ не обсуждал трансфер Наваса»

Sports.ru09:49
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Футбол

«Монако» объявил о подписании Налдо

Защитник «Шальке» бразилец Налдо стал игроком «Монако». Монегаски объявили о подписании с 36-летним игроком контракта до июня 2020 года.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Витесс» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Ананидзе

Обновлено в 10:15
Футбол

Каррагер: «Чемпионская гонка на победе „Ливерпуля“ не завершится»

Если "Ливерпулю" удастся победить, команда наберет огромный отрыв. Но это не значит, что чемпионская гонка на этом закончится.
Обновлено в 12:08
Футбол

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург».
Обновлено в 10:28
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

Почеттино не уверен, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»

Обновлено в 10:09
Футбол

«Барселона» хочет приобрести Павара

Руководство каталонской "Барселоны" рассматривает возможность покупки французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
Футбол

Рэмзи подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с "Ювентусом" на пять лет.
Обновлено в 11:40
Футбол

Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол

Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом Словении

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено в 09:31
Футбол

«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 150 млн за де Лигта и де Йонга

В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии де Лигт забил 2 гола в 16 матчах, де Йонг записал в актив 3 мяча в 15 встречах.
Обновлено в 12:58
Футбол

Дефо перейдёт из «Борнмута» в «Рейнджерс»

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Реал» арендовал 18-летнего форварда

Мадридский "Реал" взял в аренду 18-летнего нападающего "Мелильи" Мохамеда Миззиана с правом выкупа по окончании нынешнего сезона, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Футбол

«Интер» и «Наполи» начали борьбу за Бареллу

«Интер» и «Наполи» хотят заполучить в свои ряды полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу.
Обновлено в 05:52
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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