Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ не обсуждал трансфер Наваса»
Sports.ru
09:49

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери опроверг информацию о возможном переходе голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
Sports.ru09:49

Подробнее о событии

Эмери: «Это ложь, что „Арсенал“ собирается купить Наваса»

Sport24.ru09:45

Унаи Эмери: «Никогда не размышляли о переходе Кейлора Наваса в „Арсенал“»

Спорт-Экспресс09:35

Переход Роналду и другие лучшие трансферы ушедшего года

Чемпионат09:00

Унаи Эмери: «„Арсенал“ не обсуждал трансфер Наваса»

Sports.ru09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Футбол

«Витесс» заинтересован в аренде футболиста «Спартака» Ананидзе

Обновлено в 10:15
Футбол

Гвардиола: ван Дейк — исключительный футболист, он стоит своих денег

Сколько бы футболист ни стоил, если у него идёт игра, он стоит своих денег.
Обновлено в 09:16
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести Мбаппе

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении французского нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:11
Футбол

«Интер» и «Наполи» начали борьбу за Бареллу

«Интер» и «Наполи» хотят заполучить в свои ряды полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Тоттенхэм» увеличит оклад Кристиана Эриксена

Обновлено в 06:13
Футбол

Альфаро возглавил «Бока Хуниорс»

Обновлено в 05:49
Футбол

Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом Словении

Вратарь "Атлетико" Ян Облак в четвертый раз подряд признан лучшим футболистом года в Словении, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Ливерпуль» может продлить контракт со Старриджем

Футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает варианты с возможностью продления контракта со своим нападающим Даниэлем Старриджем, сообщает 3 января Daily Mail.
Обновлено в 06:35
Футбол

Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Черышев надеется, что у Кокорина и Мамаева все получится

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мнением о заключенных в СИЗО «Бутырка» Кокорине и Мамаеве.
Обновлено в 07:37
Футбол

Зобнин с сыном отравились во время отдыха в Таиланде

Рамина Зобнина, жена полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о проблемах, с которыми семья столкнулась во время недавнего отдыха в Таиланде.
Обновлено в 08:42
Футбол

«Реал» арендовал 18-летнего форварда

Мадридский "Реал" взял в аренду 18-летнего нападающего "Мелильи" Мохамеда Миззиана с правом выкупа по окончании нынешнего сезона, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Футбол

Криштиану Роналду: Сделаю невозможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом»

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус сыграет против Атлетико.
Обновлено в 07:48
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное