Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»
Sports.ru
02:23

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Sports.ru02:23

Подробнее о событии

Унаи Эмери: Хотели победить, но и одно очко с «Манчестер Юнайтед» – это хорошо

Советский спорт05:39

Эмери: «Арсенал» наиграл на победу

Чемпионатвчера в 23:53

Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»

Sports.ru02:23

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хотел обыграть „МЮ“, но и ничья хорошо»

Спорт-Экспрессвчера в 23:11

Эмери: «Арсеналу» нужно улучшать игру в обороне, мы могли победить «МЮ»

Sport24.ruвчера в 19:45

Эмери: «Мы хотели выиграть у „МЮ“, но и очко – хороший результат»

Бомбардир.рувчера в 18:03

Миссия выполнима. «МЮ» нужно брать пример с «Арсенала»

LiveSport.ruвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
Футбол

Черчесов считает Ахметова лучшим молодым футболистом РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отдал первое место в голосовании полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову.
Обновлено в 10:01
Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 10:06
Футбол

Матч «Монако» — «Ницца» перенесён из-за массовых протестов во Франции

Как сообщает официальный сайт "Монако", лазурное дерби против "Ниццы", которое должно было состояться 7 декабря, было перенесено на неопределённый день.
Обновлено в 09:55
Футбол

Братья Миранчук поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
Обновлено в 09:47
Футбол

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Обновлено в 10:09
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 09:42
Футбол

Олег Кононов: «У Романа Еременко есть шанс остаться в „Спартаке“»

Шансы остаться в "Спартаке" у Романа есть.
Обновлено в 02:30
Футбол

«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения

«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Обновлено в 09:15
Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме

Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:53
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

Форвард «Барселоны» Малком получил травму

Нападающий «Барселоны» Малком получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразилец вышел в стартовом составе и отметился голом на 43-й минуте.
Обновлено в 08:33
Футбол

Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым

Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных.
Обновлено в 08:34
Футбол

Умер футболист Александр Минаев

Футболист, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады, бывший игрок московских "Спартака" и "Динамо" Александр Минаев скончался в возрасте 64 лет.
Обновлено в 09:21
Футбол

Экс-чиновника ФИФА пытались подкупить на выборах хозяина ЧМ-2018

Бывший исполнительный директор Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Роберто Сальгеро сообщил, что его пытались подкупить при голосовании на выборах хозяина чемпионата мира по футболу - 2018 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:50
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 10:00
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное