Унаи Эмери: «Арсенал» хочет играть против лучших команд, как «Наполи»Матч ТВ 10 апреля в 10:41

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от грядущего противостояния с «Наполи» в Лиге Европы.

Унаи Эмери: «Арсенал» хочет играть против лучших команд, как «Наполи»

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