Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»
Спорт-Экспресс
15:12

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице. "Канониры" располагаются на пятой строчке после 16 туров.
Спорт-Экспресс15:12

Подробнее о событии

Унаи Эмери: У «Арсенала» получилось хорошее начало сезона, но мы лишь пятые в АПЛ

Советский спорт15:33

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Спорт-Экспресс15:12

Унаи Эмери: «Мы хотим быть в четверке»

Sportbox.RU15:22

Унаи Эмери: «Мы хотим быть в четверке»

Матч ТВ15:22

Эмери: «Арсенал» хорошо провёл начало сезона, но мы только пятые в АПЛ

Чемпионат14:01

Эмери ждёт большего от «Арсенала»

Евро-футбол.ру13:14

Эмери: «Нам нужно больше. Сейчас мы пятые, но хотим быть в первой четверке»

Бомбардир.ру13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Футбол

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 14:34
Футбол

Гол Икарди с пенальти принёс «Интеру» победу над «Удинезе» в Серии А

Обновлено в 13:56
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ

Обновлено в 12:19
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 14:06
Футбол

Гвардиола: «Достойно ответили на поражение от „Челси“»

Обновлено в 10:11
Футбол

«Реал» сыграет с «Касимой» в полуфинале клубного чемпионата мира

Японский клуб "Касима Антлерс" одолел мексиканскую "Гвадалахару" в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 10:36
Футбол

«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа

В сезоне УПЛ Ракицкий провел за «Шахтер» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Обновлено в 14:15
Футбол

Экс-игрок сборной России по футболу выглядит «как бомж»

Обновлено в 15:32
Футбол

Алаба стал рекордсменом чемпионатов Германии

Обновлено в 12:05
Футбол

Диего Коста останется в «Атлетико»

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал две результативные передачи.
Обновлено в 07:52
Футбол

Модрич: Роналду и Месси ценят награды, только когда сами получают их

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал решение форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не посещать церемонию награждения, на которой вручался «Золотой мяч» по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Реймс» обыграл «Страсбур» в 18-м туре чемпионата Франции

В матче 18-го тура чемпионата Франции Реймс на своем поле обыграл Страсбур со счетом 2:1.
Обновлено в 15:52
Футбол

Катар представил дизайн главного стадиона ЧМ-2022

Джанни Инфантино: "Все стадионы к ЧМ-2022 будут готовы в конце 2020 года" Катар представил дизайн главного стадиона ЧМ-2022 на 80 тысяч мест в Лусаиле.
Обновлено в 15:23
Футбол

Фанат «Спартака» решил обвинить Глушакова в побоях

Обновлено в 15:25
Футбол

Василий Березуцкий — про Кокорина и Мамаева: «Тюрьма не делает человека хорошим»

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал инцидент с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 15:16
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное