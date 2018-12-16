Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»
Спорт-Экспресс
вчера в 15:12

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице. "Канониры" располагаются на пятой строчке после 16 туров.
Спорт-Экспрессвчера в 15:12

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Унаи Эмери: У «Арсенала» получилось хорошее начало сезона, но мы лишь пятые в АПЛ

Советский спортвчера в 15:33

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Спорт-Экспрессвчера в 15:12

Унаи Эмери: «Мы хотим быть в четверке»

Матч ТВвчера в 15:22

Унаи Эмери: «Мы хотим быть в четверке»

Sportbox.RUвчера в 15:22

Эмери: «Арсенал» хорошо провёл начало сезона, но мы только пятые в АПЛ

Чемпионатвчера в 14:01

Эмери ждёт большего от «Арсенала»

Евро-футбол.рувчера в 13:14

Эмери: «Нам нужно больше. Сейчас мы пятые, но хотим быть в первой четверке»

Бомбардир.рувчера в 13:49
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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