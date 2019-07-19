«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Самуэлю Умтити, сообщает Le10Sport. Есть информация, что каталонцы готовы продать действующего чемпиона мира, но не дешевле чем за 50 миллионов евро. Официального предложения от «Сити» по игроку еще не поступало.

Умтити может перейти в «Манчестер Сити»

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