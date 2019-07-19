Футбол
Умтити может перейти в «Манчестер Сити»Бомбардир.ру 13:36
«Манчестер Сити» проявляет интерес к центральному защитнику «Барселоны» Самуэлю Умтити, сообщает Le10Sport. Есть информация, что каталонцы готовы продать действующего чемпиона мира, но не дешевле чем за 50 миллионов евро. Официального предложения от «Сити» по игроку еще не поступало.
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В Сети опубликовали снимки новейшей модели кнопочного телефона, особенностью которого станет уникальная версия операционной системы Android.
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Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай, сообщил РИА Новости вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг.
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Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
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Армия и оружие
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Обновлено в 04:05
Происшествия
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Обновлено в 07:48
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
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Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
«Удинезе» пополнился форвардом «Реала»
«Удинезе» объявил о переходе форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. «Удинезе» арендовал 21-летнего испанца до 2023 года за 1,5 миллиона евро.
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Башкирия направит на борьбу с болезнями сердца 2,4 млрд рублей
Общий объем финансирования составит 2,4 млрд рублей за пять лет.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Инна Чурикова переведена из реанимации в обычную палату
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Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено в 10:14
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Интернет
YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео
Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
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Политика
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Политика
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Обновлено в 18:58
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
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Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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