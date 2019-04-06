Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия ЗолотухинаBFM.ru 09:40

Вдова актера Валерия Золотухина, скрипачка Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни. Об этом сообщила в своем Facebook ее подруга, актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. По ее словам, Золотухина была больна.
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Умерла вдова Валерия Золотухина

Известиявчера в 23:41

Вдова Валерия Золотухина скончалась на 71-м году жизни

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Умерла жена Валерия Золотухина

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Умерла вдова Валерия Золотухина

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Скончалась вдова актера Валерия Золотухина

Дни.ру07:51

Скончалась вдова Валерия Золотухина

OAnewsвчера в 12:43

Умерла вдова Валерия Золотухина

ИА InterMediaвчера в 08:14
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Палеобиологи обнаружили останки существа возрастом 500 млн лет, внешне напоминающего мифического Ктулху или сарлака из фильмов серии «Звёздные войны».
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Валерий Золотухин
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. С октября 2011 по март 2013 года был художественным руководителем Театра на Таганке.
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