Умерла вдова Валерия ЗолотухинаLenta.ru 02:50

Тамара Золотухина была второй женой российского актера Валерия Золотухина. Они поженились в 1978 году, у пары родился сын Сергей. Валерий Золотухин умер в марте 2013 года.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога, оскорбившего евреев Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба после того, как тот назвал «притворяющимися жуликами» многих родственников жертв холокоста.

Политика ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.

Общество Доменная речь: как в России появился массовый интернет Соединиться после развала В тяжелом 1992 году, сразу после развала Советского Союза, недавно образовавшиеся коммерческие структуры включились в битву за пространство зарождавшегося массового интернета.

Политика На Западе заявили о выходе России из космической гонки Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.

Политика Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».

Происшествия В Москве задержали двух британцев В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.

Общество Владивосток сдаст ненужную макулатуру Жители города могут принести ненужную бумагу, газеты и другие бумажные изделия.

Политика Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Здоровье Минздрав рассказал о способах продлить жизнь В Министерстве здравоохранения РФ рассказали, от каких привычек стоит отказаться и как составить себе здоровый рацион пищи, который положительно повлияет на здоровье и увеличит продолжительность жизни.

Происшествия В результате стрельбы в Чикаго ранены шесть человек В американском городе Чикаго в результате стрельбы ранения получили по меньшей мере шесть человек, в том числе дети.

Экономика Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки Современная Африка, несмотря на усилия многочисленных гуманитарных и благотворительных программ, все еще сильно отстает в развитии от ведущих стран мира: это по-прежнему самый бедный континент Земли, не считая Антарктиды.

Единоборства Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала результат упорной работы 6-летнего сына Некоторые подписчики продюсера Яны Рудковской уверены, что она – очень строгая мать, которая умышленно лишает шестилетнего сына Сашу детства, заставляя его с ранних лет трудиться и зарабатывать деньги.

Происшествия На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.

Общество Назван российский регион с самым дорогим борщом Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.

Армия и оружие Жители Ливии заявили о поддержке операции ливийской национальной армии Жители ливийского города Аджилат и местные общественные организации заявили о своей поддержке операции ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар.

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.

Политика Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко Украинский боксёр, экс-чемпион мира Владимир Кличко считает несерьёзными те анализы на наркотики и алкоголь, которые сдали прошедшие во второй тур выборов президента Украины действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.