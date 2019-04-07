Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия ЗолотухинаLenta.ru 02:50

Тамара Золотухина была второй женой российского актера Валерия Золотухина. Они поженились в 1978 году, у пары родился сын Сергей. Валерий Золотухин умер в марте 2013 года.
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Скончалась вдова актера Валерия Золотухина

Дни.ру07:51

Вдова Валерия Золотухина скончалась на 71-м году жизни

Телепрограмма04:37

Умерла вдова Валерия Золотухина

Известиявчера в 23:41

Умерла вдова Валерия Золотухина

StarHit.ru03:30

Умерла жена Валерия Золотухина

Газета.Ru02:27

Скончалась вдова Валерия Золотухина

OAnewsвчера в 12:43

Умерла вдова Валерия Золотухина

ИА InterMediaвчера в 08:14
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Армия и оружие

Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном

Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве

Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Общество

Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей

Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Происшествия

СК рассказал о расследовании теракта в петербургском метро

Обновлено в 09:10
Футбол

«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Футбол

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:30
Политика

Сторонники США хотели устроить провокации на мирном митинге в Судане

Сторонники Соединенных Штатов попытались совершить попытку устроить провокации на мирном митинге, который проходит в Хартуме.
Обновлено в 08:50
Политика

Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции

Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

Обновлено в 01:21
Путешествия

В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 08:56
Авто

Назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов в апреле в России

Обновлено в 05:10
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Общество

Митинг против строительства полигонов ТКО собрал в Северодвинске 2200 человек

Обновлено в 08:11
Религия

Православные христиане встречают Благовещение

Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

Обновлено в 04:48
Общество

В России ужесточили требования к автошколам

С 7 апреля российские автошколы и ГИБДД обязаны будут согласовывать между собой обучающие программы.
Обновлено вчера в 18:44
Гаджеты

Xiaomi выпустит велосипедный замок со сканером отпечатка пальца

В сети появилось изображение замка для велосипедов от Xiaomi, оснащенного сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ

В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:45
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее жалобу на занятия йогой для заключенных направила сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо

6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
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Валерий Золотухин
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. С октября 2011 по март 2013 года был художественным руководителем Театра на Таганке.
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