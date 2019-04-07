Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия ЗолотухинаРБК 08:02
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. Ранее она сообщила об этом на своей странице в Facebook. По ее словам, Золотухина была больна, но точную причину смерти Сотириади не назвала.
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Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга
Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.
Обновлено в 06:28
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Гусева, Шарапова, Укупник и другие звезды пришли с детьми на премьеру фильма «Домовой»
Первыми зрителями стали звезды отечественного шоу-бизнеса, многие из которых пришли с детьми.
Обновлено в 05:00
Политика
Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству
Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Технологии
Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей
«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
Обновлено в 05:55
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Наука
Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его
По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Космос
NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы
Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу
Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Певица Ирина Салтыкова поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры - перед выходом на сцену она сильно волновалась и переживала.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Дании
В одном из районов Дании произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, однако об их числе и состоянии здоровья пока информации нет, сообщает телеканал "360".
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Общество
ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В ИК-3 в Ярославской области обнаружили мертвым заключенного
В исправительной колонии №3, расположенной в Угличе, 6 апреля погиб 41-летний заключенный, сообщили изданию 76.ru в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 07:53