Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия ЗолотухинаРБК 08:02

Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. Ранее она сообщила об этом на своей странице в Facebook. По ее словам, Золотухина была больна, но точную причину смерти Сотириади не назвала.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Скончалась вдова актера Валерия Золотухина

Дни.ру07:51

Умерла вдова Валерия Золотухина

StarHit.ru03:30

Умерла жена Валерия Золотухина

Газета.Ru02:27

Вдова Валерия Золотухина скончалась на 71-м году жизни

Телепрограмма04:37

Умерла вдова Валерия Золотухина

Известиявчера в 23:41

Скончалась вдова Валерия Золотухина

OAnewsвчера в 12:43

Умерла вдова Валерия Золотухина

ИА InterMediaвчера в 08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

В СК рассказали о расследовании теракта в метро Петербурга

Следователи смогли в течение месяца установить всех причастных к теракту, совершенному два года назад в метро Санкт-Петербурга, а уникальный эксперимент подтвердил их виновность.
Обновлено в 06:28
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес

Гусева, Шарапова, Укупник и другие звезды пришли с детьми на премьеру фильма «Домовой»

Первыми зрителями стали звезды отечественного шоу-бизнеса, многие из которых пришли с детьми.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать» на Ставрополье

Обновлено в 07:04
Политика

Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству

Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Технологии

Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей

«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
Обновлено в 05:55
Наука

Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта

Обновлено вчера в 11:56
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Происшествия

На станции московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе

Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Космос

NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

Обновлено вчера в 08:39
Общество

Гороскоп на неделю 8-14 апреля: вдохновленные Раки, опасности для Львов и успешные Рыбы

Постарайтесь достигнуть внутреннего состояния, которое бы не зависело от слов других людей.
Обновлено в 02:00
Авто

Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу

Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями

Певица Ирина Салтыкова поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры - перед выходом на сцену она сильно волновалась и переживала.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Дании

В одном из районов Дании произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек, однако об их числе и состоянии здоровья пока информации нет, сообщает телеканал "360".
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Путешествия

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Обновлено в 07:47
Общество

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

В ИК-3 в Ярославской области обнаружили мертвым заключенного

В исправительной колонии №3, расположенной в Угличе, 6 апреля погиб 41-летний заключенный, сообщили изданию 76.ru в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 07:53
ещё по теме
Валерий Золотухин
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. С октября 2011 по март 2013 года был художественным руководителем Театра на Таганке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное