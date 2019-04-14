Происшествия
Умерла вдова Слободана МилошевичаРИА Новости 15:07
Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
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Политика
Студенты потребовали смены политической системы в Алжире
В нескольких провинциях Алжира прошли молодежные марши. Студенты потребовали полной смены нынешней политической системы.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Технологии
Робот на высоте: машина заменит людей на опасных производствах
Робота, который может выполнять сложные технические операции на большой высоте, создали ученые из Казани.
Обновлено в 17:01
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено в 17:00
Наука
LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну
Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено в 16:58
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях частого приема обезболивающих
Эксперты рассказали, с какими последствиями можно столкнуться при частом приеме обезболивающих препаратов.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Авто
Внешний вид шин может рассказать о неисправностях автомобиля
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Обновлено в 05:31
Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Авто
Volkswagen опубликовал тизер нового электрического хэтчбека
Обновлено в 09:49
Культура
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2» Оказалось, оно будет сниматься лишь до конца этого года.
Обновлено 12 апреля в 12:27
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Политика
Порошенко спел две песни про неявку Зеленского на дебаты
Обновлено в 12:59
Культура
В Воронеже умерла художница Ксения Успенская
В Воронеже на 97-м году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская, передаёт Newinform со ссылкой на региональное отделение Союза художников России.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей из Китая
Эксперты российского рынка составили топ-5 наиболее надежных автомобилей, произведенных в Китае.
Обновлено в 13:32
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт, возможно, продолжит дело отца
Ирина Линдт, последняя любовь Валерия Золотухина, рассказала в эфире телешоу «Ты не поверишь», что ее сын Иван, рожденный от знаменитого актера, возможно, продолжит дело своего отца.
Обновлено в 19:09
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Общество
Более 1000 рейсов отменили в аэропортах Чикаго из-за снежной бури
В чикагских аэропортах O'Hare и Midway отменили более 1000 рейсов из-за обрушившейся на город снежной бури.
Обновлено в 17:53
Общество
Сочинские чиновники сначала дали разрешение на строительство 54 жилых домов, а потом приговорили их к сносу вместе с владельцами квартир
Еще было сказано, что спрос рождает предложение и «нечистые на руку застройщики» пользуются этим, мошенничая уже на стадии получения землеотвода на индивидуальное жилищное строительство, когда вместо двух- или трехэтажного дома возводят многоэтажку, а потом через суды узаконивают новостройку.
Обновлено в 16:42
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом
56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00