Происшествия

Умерла вдова Слободана МилошевичаРИА Новости 15:07

Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
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Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Газета.Ru13:04

Умерла вдова Слободана Милошевича

РБК15:19

Умерла вдова Слободана Милошевича

РИА Новости15:07

Умерла вдова Слободана Милошевича

Телеканал 360°13:44

Вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича скончалась в России

Эхо Москвы19:03

AFP: вдова Слободана Милошевича умерла в России

Коммерсантъ12:44

СМИ: умерла вдова Слободана Милошевича

ТАСС12:41
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