Происшествия
Умерла вдова Слободана МилошевичаРИА Новости 15:07
Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено в 20:47
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Культура
Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию
В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.
Обновлено в 08:29
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Космос
Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух
В сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Общество
Ремонт владимирского железнодорожного вокзала опять отложили
Владимирский железнодорожный вокзал за все свое существования не видел полноценного ремонта - с 1975 года он встречает туристов таким, каким был построен.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Военный технополис «Эра» получит первые результаты исследований в этом году
Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 19:46
Хоккей
Тренер «Вегаса» прокомментировал переход Гусева: «Мне итак нравится нынешний состав»
Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан прокомментировал переход в команду российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Финансы
Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться
Ставки банковским вкладам за последние две недели начали понижаться.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено в 16:10
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено в 17:57
Космос
Астрономы обнаружили в системе Проксима Центавра двойника Земли
Астрономы полагают, что они обнаружили в системе Проксима Центавра настоящего двойника Земли.
Обновлено в 06:44
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено в 19:04
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов
У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.
Обновлено в 10:07
Политика
Военный совет Судана объявил об отставке министра обороны
Министр обороны Судана Авад бен Ауф был отправлен в отставку решением переходного Военного совета Судана.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10