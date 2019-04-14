Происшествия

Умерла вдова Слободана МилошевичаРИА Новости 15:07

Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
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Глава МИД Сербии соболезнует в связи со смертью вдовы Милошевича

RT на русском20:34

СМИ: умерла вдова Слободана Милошевича

ТАСС12:41

Умерла вдова Слободана Милошевича

РБК15:19

Умерла вдова Слободана Милошевича

РИА Новости15:07

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Газета.Ru13:04

AFP: вдова Слободана Милошевича умерла в России

Коммерсантъ12:44

Вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича скончалась в России

Эхо Москвы19:03
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
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Слободан Милошевич
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