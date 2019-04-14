Происшествия

Умерла вдова Слободана МилошевичаРБК 15:19

В российской больнице умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мирьяна (Мира) Маркович. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает сербская газета «Вечерние новости».
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Умерла вдова Слободана Милошевича

РБК15:19

Умерла вдова Слободана Милошевича

РИА Новости15:07

AFP: вдова Слободана Милошевича умерла в России

Коммерсантъ12:44

Умерла вдова Слободана Милошевича

Телеканал 360°13:44

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Газета.Ru13:04

В России умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович, ей было 76 лет

Эхо Москвы15:00

СМИ: умерла вдова Слободана Милошевича

ТАСС12:41
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