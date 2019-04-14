Происшествия
Умерла вдова Слободана МилошевичаРБК 15:19
В российской больнице умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мирьяна (Мира) Маркович. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает сербская газета «Вечерние новости».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу
Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В смоленской деревне под землю провалился КамАЗ
В деревне Дивасы Смоленского района КамАЗ провалился под землю. Фотографию с места происшествия опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 13:37
Общество
Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой
Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко сказал, что сделает в случае победы Зеленского
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил, что в случае победы Владимира Зеленского с уважением отнесется к выбору украинского народа.
Обновлено в 08:18
Общество
В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури
Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 14:02
Политика
Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым
Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Гаджеты
Olixar разработал чехлы для Samsung Galaxy A80 с выдвижной камерой
При разработке нового чехла для Samsung Galaxy A80 производители столкнулись с необычной задачей – в дизайне аксессуара нужно было учесть используемый пользователем выдвижной механизм селфи-камеры.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца
Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дёма
Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
Обновлено в 14:52
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Здоровье
ВПЧ у женщин моложе 40 лет повышает риск развития раковых заболеваний
Результаты научного исследования Разработанная модель показывает, что, хотя может наблюдаться значительное увеличение распространенности ВПЧ в более поздних когортах (старше 40 лет), вакцинация против ВПЧ может в конечном итоге контролировать неблагоприятные исходы, связанные с ВПЧ, включая генитальные бородавки и рак.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Джулиан Ассанж раскалывает Америку
Основателя WikiLeaks считают предателем и героем Вопрос о том, как поступить с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, покинувшим посольство Эквадора в Лондоне и ожидающим решения суда в тюрьме Belmarsh, грозит вызвать новый конфликт в США.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Хоккей
Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ
Обновлено в 11:21