Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина ЦывинаРоссийская газета 06:03
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу Цывиной, актрису Ксению Хаирову.
Читать в источнике
Оценить142
Ирина скончалась, только что разговаривала с моргом, мне подтвердили. Ее тело привезли сегодня в час ночи, причина смерти пока неизвестна.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика
Премьер Венгрии предлагал Польше «разделить Украину»
Польский депутат Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину".
Обновлено в 09:56
Транспорт
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
Обновлено в 04:35
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Зеленский высказался о запрете на въезд российским артистам на Украину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам.
Обновлено в 03:38
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский представил членов своей команды
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:28
Общество
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой
Ставропольский фрик Кирилл Терешин пришел на телевидение за невестой В качестве своих "козырей" обладатель "рук-базук" из Пятигорска назвал молодой возраст, гладкую кожу и способность все делать медленно.
Обновлено в 05:35
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Представители Банка России в Брянской области рассказали о случае, как местный житель сжег полтора миллиона рублей в чайнике.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Владимир Меньшов стал жертвой мошенников
Обновлено в 03:47
Политика
Зеленский пообещал наладить альтернативные поставки нефти
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, комментируя в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" решение России прекратить поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, заявил, что необходимо искать альтернативные поставки.
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Хоккей
Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»
Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Игры
Официальные системные требования A Plague Tale: Innocence
Издатель Focus Home Interactive и разработчики из Asobo Studio опубликовали официальные системные требования A Plague Tale: Innocence, обновив страницу игры в Steam.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский не собирается на теледебаты
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
ВМС США создают беспилотный флот для противостояния России
В период с 2020 по 2024 годы Соединённые Штаты намерены закупить 10 крупных беспилотных надводных кораблей и 9 подводных лодок, которые смогут выполнять как разведывательные, так и атакующие функции, сообщил NI контр-адмирал ВМС США Рэнди Крайтс.
Обновлено в 02:22
Экономика
В МЭР рассказали о реализации программы льготных кредитов для МСП
Банки, участвующие в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, получили заявки от бизнеса на 250 миллиардов рублей, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин в кулуарах V Юбилейного Ялтинского Международного экономического форума.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Медведев назвал количество бедных в России
На сегодняшний день в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал немногим более 6,6 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем годом ранее.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56