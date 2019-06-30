Кино
Умерла советская актриса Евгения ДембскаяРИА Новости 06:39
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
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Авто
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Авто
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Эксперты назвали три наиболее знаковые модели в истории концерна АвтоВАЗ.
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Авто
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Политика
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Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
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В воскресенье "Краснодар" и "Ростов" в ходе предсезонного турнира сыграли между собой. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "быков".
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На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+
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Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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