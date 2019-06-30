Кино

Умерла советская актриса Евгения ДембскаяРИА Новости 06:39

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Ушла из жизни Евгения Дембская

Вести.Ru09:10

Умерла актриса Евгения Дембская

RT на русском09:09

Умерла советская актриса Евгения Дембская

РИА Новости06:39

Скончалась советская актриса Евгения Дембская

РЕН ТВ07:49

Умерла актриса Евгения Дембская

Российская газета07:29

Умерла актриса Евгения Дембская

Известия07:02

Вся Украина скорбит из-за смерти великой актрисы

Газета.Ru08:51
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Армия и оружие

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Эксперты перевели названия китайских авто

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Евгения Дембская
Актриса
Советская и украинская актриса. Народная артистка Украины. Почётный гражданин Одессы.
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