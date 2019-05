Умерла «сердитая кошка» Grumpy CatРИА Новости 06:12

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).

Компания Quantic Dream выпустила ролик, посвященный выходу Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на PC.