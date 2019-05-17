Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy CatРИА Новости 06:12

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева. Животное скончалось от осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей.
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В США умерла знаменитая кошка Grumpy Cat

Интерфакс08:27

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

РИА Новости06:12

Кошка Grumpy Cat умерла

RT на русском07:05

Уходят легенды: умерла Grumpy Cat

РБК07:24

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

ТАСС06:22

В США умерла кошка Grumpy Cat

Коммерсантъ07:17

Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Lenta.ru05:55
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Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

Обновлено в 08:28
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Теннис

Федерер снялся с «Мастерса» в Риме

Обновлено в 08:42
Происшествия

Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре

16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Польше задержали мужчину, который планировал теракт

Как сообщает RMF FM, инцидент произошёл 9 мая. Задержанный Миколай Б. — гражданин Польши, а также член мусульманской общины в Варшаве.
Обновлено в 05:31
Политика

В штабе Зеленского оценили выход «Народного фронта» из коалиции в Раде

В пресс-службе избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение украинской партии «Народный фронт» выйти из парламентской коалиции.
Обновлено в 07:25
Общество

Синоптики предупредили москвичей о новой волне непогоды

На следующей неделе в Москве ожидается новая волна непогоды и дождей.
Обновлено в 05:56
Политика

Россия примет ответные меры на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по «закону Магнитского».
Обновлено вчера в 21:30
Экономика

Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн

За неделю с 8 по 15 мая 2019 года инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, около $430 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Обновлено в 07:30
Происшествия

Москвич обнаружил в своей квартире тело голой незнакомой женщины

58-летний мужчина, как сообщает телеканал РЕН-ТВ, заявил столичным правоохранителям, что обнаружил в одной из комнат своей квартиры тело неизвестной ему женщины.
Обновлено в 07:17
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 07:27
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Касильяс объявит о завершении карьеры

Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Технологии

В HiSilicon давно готовились к запрету, наложенному США

HiSilicon, дочерняя компания Huawei Technologies, занимающаяся выпуском микросхем, сегодня сообщила, что давно готова к «экстремальному сценарию», включающему запрет на закупку американской продукции и технологии.
Обновлено в 08:33
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Энергетика

НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:34
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Игры

Стали известны даты выхода игр Quantic Dream на PC

Компания Quantic Dream выпустила ролик, посвященный выходу Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на PC.
Обновлено в 07:43
Политика

Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
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