Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи КэтИзвестия 07:07
Хмурый взгляд питомца быстро покорил интернет-пользователей, за что ее прозвали самой сердитой кошкой. Спустя год популярность Грампи Кэт была уже столь велика, что хозяйка кошки оставила работу официантки и наняла ей персонального менеджера.
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Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную Раду
Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 05:33
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Москвичей бесплатно проверят на гипертонию
Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Игры
В игре «World War 3» появилась новая карта – город Полярный
Ролик демонстрирует игровой процесс на новых картах «Полярный» и «Смоленск».
Обновлено в 14:43
Политика
США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады
США приняли решение в течение 48 часов отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщает в пятницу, 17 мая, The Washington Post.
Обновлено в 13:57
Общество
В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
«Последний домашний матч»: «Уфа» сыграет с «Оренбургом»
Завтра, 18 мая, на стадионе «Нефтяник» «Уфа» сыграет с «Оренбургом» в последней домашней игре сезона.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Здоровье
Власти Петербурга обсудили снижение смертности в городе
В минувший четверг, 16 мая, власти Петербурга обсудили, как снизить смертность в городе.
Обновлено в 13:17
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:22
Происшествия
МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100
В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.
Обновлено в 15:57
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Политика
Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43