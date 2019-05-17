Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи КэтИзвестия 07:07

Хмурый взгляд питомца быстро покорил интернет-пользователей, за что ее прозвали самой сердитой кошкой. Спустя год популярность Грампи Кэт была уже столь велика, что хозяйка кошки оставила работу официантки и наняла ей персонального менеджера.
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Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

ТАСС06:22

В США умерла кошка Grumpy Cat

Коммерсантъ07:17

Как умерла самая «сердитая кошка» Grumpy Cat

Газета.Ru10:13

Уходят легенды: умерла Grumpy Cat

РБК07:24

В США умерла знаменитая кошка Grumpy Cat

Интерфакс08:27

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

РИА Новости06:12

Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Lenta.ru05:55
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную Раду

Ситуация на Украине развивается не очень хорошо для нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:43
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 05:33
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Баскетбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Наука

В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда

По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено вчера в 06:02
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Здоровье

Москвичей бесплатно проверят на гипертонию

Бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, стартовала в Москве.
Обновлено в 01:28
Игры

В игре «World War 3» появилась новая карта – город Полярный

Ролик демонстрирует игровой процесс на новых картах «Полярный» и «Смоленск».
Обновлено в 14:43
Политика

США отменили пошлины на сталь и алюминий из Канады

США приняли решение в течение 48 часов отменить пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщает в пятницу, 17 мая, The Washington Post.
Обновлено в 13:57
Общество

В Москве завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Обновлено в 08:56
Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Экономика

АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:34
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол

«Последний домашний матч»: «Уфа» сыграет с «Оренбургом»

Завтра, 18 мая, на стадионе «Нефтяник» «Уфа» сыграет с «Оренбургом» в последней домашней игре сезона.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Здоровье

Власти Петербурга обсудили снижение смертности в городе

В минувший четверг, 16 мая, власти Петербурга обсудили, как снизить смертность в городе.
Обновлено в 13:17
Кино

16,7 млн американцев не выйдут на работу из-за финала «Игры престолов»

Обновлено в 18:49
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Экономика

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:22
Происшествия

МАК расшифровал «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево SSJ100

В свою очередь, по данным газеты «Коммерсантъ», во время посадки пилоты резко увеличили скорость и перевели самолет в режим пикирования.
Обновлено в 15:57
Футбол

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 07:36
Политика

Совет Европы заявил о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

Участники встречи глав МИДов стран Совета Европы (СЕ) заявили, что все страны объединения должны быть допущены до участия в работе Комитета министров СЕ и Парламентской ассамблеи на равной основе.
Обновлено в 05:43
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