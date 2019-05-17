Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy CatРоссийская газета 06:55

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая. Печальную весть принес официальный Twitter всемирной звезды.
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В США умерла знаменитая кошка Grumpy Cat

Интерфакс08:27

В США умерла кошка Grumpy Cat

Коммерсантъ07:17

Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Lenta.ru05:55

Уходят легенды: умерла Grumpy Cat

РБК07:24

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

ТАСС06:22

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

РИА Новости06:12

Кошка Grumpy Cat умерла

RT на русском07:05
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика

Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину

Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Футбол

Лапочкин обслужит финал Кубка России

Финал Кубка России обслужит арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца

Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Кино

Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль нового Бэтмена

Обновлено в 02:46
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Технологии

AliExpress будет доставлять посылки в «Пятерочку»

По состоянию на 31 марта текущего года в управлении ритейлера находится 14799 магазинов, из которых 13917 – принадлежат сети «Пятерочка», 711 магазинов «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет Напомним, что слухи о разладе в семье Марата и Елизаветы появились в декабре прошлого года.
Обновлено в 07:45
Политика

Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД

2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09
Культура

В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры

"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Политика

Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор

Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского

В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 9 SE в России

Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России смартфона Mi 9 SE.
Обновлено в 02:21
Политика

Слуцкий не увидел прорыва в заявлении Комитета министров Совета Европы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств - членов приоткрывает возможность для урегулирования кризиса во взаимодействии России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но не является прорывом в этом направлении.
Обновлено в 06:38
Экономика

«Роснефть» может продать 186 АЗС «Башнефти» в рамках предписания ФАС

Представитель "Башнефти" пояснил "Интерфаксу", что оценка рыночной стоимости части АЗС - это действия "Башнефти" в рамках исполнения предписания ФАС.
Обновлено в 08:44
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде

Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
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