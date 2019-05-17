Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy CatРоссийская газета 06:55
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая. Печальную весть принес официальный Twitter всемирной звезды.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Футбол
Лапочкин обслужит финал Кубка России
Финал Кубка России обслужит арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Об этом информирует официальный сайт РФС.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Следствие просит продлить арест экс-министра Абызова ещё на два месяца
Следствие ходатайствует о продлении ещё на два месяца меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в хищении государственных средств экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:38
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Технологии
AliExpress будет доставлять посылки в «Пятерочку»
По состоянию на 31 марта текущего года в управлении ритейлера находится 14799 магазинов, из которых 13917 – принадлежат сети «Пятерочка», 711 магазинов «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель».
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова после развода вышли вместе в свет Напомним, что слухи о разладе в семье Марата и Елизаветы появились в декабре прошлого года.
Обновлено в 07:45
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Лавров рассказал об ответе России на выход США из договора РСМД
2 февраля глава Белого дома подписал указ о приостановлении выполнения договора РСМД, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в соглашении.
Обновлено в 09:09
Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Политика
Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор
Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Минюст объяснил отказ в регистрации движения Ходорковского
В организации объясняли, что это нужно для того, чтобы ее участников не привлекали к ответственности за сотрудничество с британской организацией Otkrytaya Rossia, признанной нежелательной в России.
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9 SE в России
Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России смартфона Mi 9 SE.
Обновлено в 02:21
Политика
Слуцкий не увидел прорыва в заявлении Комитета министров Совета Европы
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств - членов приоткрывает возможность для урегулирования кризиса во взаимодействии России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но не является прорывом в этом направлении.
Обновлено в 06:38
Экономика
«Роснефть» может продать 186 АЗС «Башнефти» в рамках предписания ФАС
Представитель "Башнефти" пояснил "Интерфаксу", что оценка рыночной стоимости части АЗС - это действия "Башнефти" в рамках исполнения предписания ФАС.
Обновлено в 08:44
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде
Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44