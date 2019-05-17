Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи КэтИзвестия 07:07

Хмурый взгляд питомца быстро покорил интернет-пользователей, за что ее прозвали самой сердитой кошкой. Спустя год популярность Грампи Кэт была уже столь велика, что хозяйка кошки оставила работу официантки и наняла ей персонального менеджера.
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В США умерла знаменитая кошка Grumpy Cat

Интерфакс08:27

Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Lenta.ru05:55

Как умерла самая «сердитая кошка» Grumpy Cat

Газета.Ru10:13

Уходят легенды: умерла Grumpy Cat

РБК07:24

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

ТАСС06:22

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

РИА Новости06:12

В США умерла кошка Grumpy Cat

Коммерсантъ07:17
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Музыка

Лазарев выступил на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:05
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Футбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Политика

Соловьев высмеял Ковтуна из-за праздничного торта

Обновлено в 14:49
Происшествия

Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Путешествия

Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

Обновлено в 16:48
Политика

СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Авто

Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911

Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено в 09:26
Культура

Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук скончался в США

Американский писатели и обладатель Пулитцеровской премии Герман Воук скончался на 104-м году жизни.
Обновлено в 15:19
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Культура

Картина, купленная как стилизация под Пикассо, оказалась подлинником

Обновлено в 16:40
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено в 16:21
Футбол

Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2

Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери

Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Политика

Коломойский объяснил возвращение на Украину

По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч

Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Космос

Ученые назвали причину исчезновения воды на Марсе

Обновлено 15 мая в 04:10
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
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