Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy CatРоссийская газета 06:55
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая. Печальную весть принес официальный Twitter всемирной звезды.
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Кино
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 09:38
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 11:14
Происшествия
Женщину с коляской сбили в Калуге
Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
Обновлено в 10:05
Политика
Арестован экс-командующий Нацгвардии Украины
Соломенский районный суд Киева в пятницу арестовал бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова на 60 суток, сообщили "Интерфаксу" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским
Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Общество
Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели
Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Автоспорт
Даниил Квят: меня радует прогресс Toro Rosso в квалификации
Обновлено в 10:10
Политика
Помпео назвал точки сближения России и США
Помпео отметил, что если бы стороны смогли добиться сокращения насилия там, они могли бы сделать добро для каждой из двух стран.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Небензя призвал ООН проверять информацию о потерях среди сирийцев
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал организацию отказаться от вбросов непроверенной информации о потерях среди мирных жителей в Сирии.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко вырастил редиску на грядке
На опубликованном видео запечатлена грядка с редиской, а также цветущие яблони.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23