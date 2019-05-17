Общество

Умерла самая известная кошка планеты Grumpy CatРоссийская газета 06:55

Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая. Печальную весть принес официальный Twitter всемирной звезды.
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В США умерла знаменитая кошка Grumpy Cat

Интерфакс08:27

В США умерла кошка Grumpy Cat

Коммерсантъ07:17

Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat

Lenta.ru05:55

Уходят легенды: умерла Grumpy Cat

РБК07:24

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

ТАСС06:22

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

РИА Новости06:12

Как умерла самая «сердитая кошка» Grumpy Cat

Газета.Ru10:13
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Кино

Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»

Писатель Стивен Кинг встал на защиту создателей восьмого сезона сериала «Игра престолов».
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Энергетика

«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа

"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Обновлено в 06:15
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Транспорт

Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Политика

Трамп отложил введение пошлин на автомобили

Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 11:14
Происшествия

Женщину с коляской сбили в Калуге

Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
Обновлено в 10:05
Политика

Арестован экс-командующий Нацгвардии Украины

Соломенский районный суд Киева в пятницу арестовал бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова на 60 суток, сообщили "Интерфаксу" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Обновлено в 06:01
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Происшествия

Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским

Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия

СМИ получили доклад Росавиации о действиях пилотов сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 11:40
Общество

Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели

Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

Обновлено в 06:35
Автоспорт

Даниил Квят: меня радует прогресс Toro Rosso в квалификации

Обновлено в 10:10
Политика

Помпео назвал точки сближения России и США

Помпео отметил, что если бы стороны смогли добиться сокращения насилия там, они могли бы сделать добро для каждой из двух стран.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Небензя призвал ООН проверять информацию о потерях среди сирийцев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал организацию отказаться от вбросов непроверенной информации о потерях среди мирных жителей в Сирии.
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Спорт

Бильбао выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия», Сиваков стал 21-м

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко вырастил редиску на грядке

На опубликованном видео запечатлена грядка с редиской, а также цветущие яблони.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
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