Общество
"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава московской хельсинкской группы", - говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.
РИА Новости12:44
Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя.
— Михаил Федотов, российский юристРБК 12:40
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