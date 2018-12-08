Общество

Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Ведомости
12:59

В субботу, 8 декабря, в Москве на 92-м году жизни умерла старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, сообщил Совет при президенте по правам человека (СПЧ).
Ведомости12:59
Михаил Федотов
Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело. Я уверен, что мы все соберемся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где.
— Михаил Федотов, российский юристМИР 24 12:47

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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Lenta.ru12:37

Скончалась правозащитница Людмила Алексеева

RT на русском14:16
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Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
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