Общество
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Умерла правозащитница Людмила АлексееваВедомости12:59
В субботу, 8 декабря, в Москве на 92-м году жизни умерла старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, сообщил Совет при президенте по правам человека (СПЧ).
Ведомости12:59
Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело. Я уверен, что мы все соберемся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где.
— Михаил Федотов, российский юристМИР 24 12:47
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