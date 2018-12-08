Общество
Правозащитница Людмила Алексеева умерла в Москве на 92-м году жизни, сообщили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Госпожа Алексеева являлась главой Московской Хельсинской группы — старейшей из действующих в России правозащитных организаций.
Коммерсантъ12:46
Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело. Я уверен, что мы все соберемся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где.
— Михаил Федотов, российский юристМИР 24 12:47
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