Культура
Умерла певица Александра СтрельченкоТАСС 08:29
Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пятницу в театре "Русская песня".
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Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
Обновлено вчера в 17:31
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Обновлено в 11:58
Политика
В администрации США объявили о новых санкциях против России
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Недвижимость
ВТБ за полгода выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой
ВТБ за первое полугодие 2019 года заключил около 3,2 тыс. ипотечных сделок на сумму почти 10 млрд руб. в рамках ипотечной программы с господдержкой.
Обновлено в 07:12
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Общество
Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера
Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Здоровье
Онищенко призвал не делать «супертрагедию» из нашествия тропических клопов
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы.
Обновлено в 10:27
Футбол
Авен рассказал, почему не купил «Спартак» в 2014 году
Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен рассказал, почему не приобрёл любимый клуб в 2014 году.
Обновлено в 11:10
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Политика
США и Китай готовят подножку всей мировой экономике
Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.
Обновлено в 06:56
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Происшествия
В ДТП на Митрофаньевском шоссе пострадали пассажиры маршрутки
В результате аварии есть пострадавшие — травмы средней степени тяжести получили пассажиры маршрутки.
Обновлено в 08:52
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в августе
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Политика
Договор РСМД прекратил свое действие
Обновлено в 04:49
Политика
США передумали относительно переговоров по Донбассу
8 июля украинский президент предложил Путину встретиться в Минске вместе с лидерами США, Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить статус Крыма и ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Россия испытает стратегический бомбардировщик нового поколения
Стратегический бомбардировщик-невидимка нового поколения ПАК ДА, разрабатываемый для Аэрокосмических сил России, пройдет испытания в Центре летных испытаний и разработок в подмосковном городе Жуковский, сообщила в пятницу, 2 августа авиастроительная компания "Туполев".
Обновлено в 10:43
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24