Культура

Умерла певица Александра СтрельченкоТАСС 08:29

Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пятницу в театре "Русская песня".
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