Культура
Умерла певица Александра СтрельченкоГазета.Ru 12:45
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко. Считается, что вокалистка была любимой певицей Леонида Брежнева и Никиты Хрущева. На 83-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
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