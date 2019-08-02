Культура
Умерла певица Александра СтрельченкоРИА Новости 08:42
"Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", — говорится в сообщении. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артистки. Александра Стрельченко родилась в 1937 году на станции Чаплино Днепропетровской области Украины.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Общество
Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве
Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Футбол
Ерохин считает, что девушки чаще всего улыбаются Дзюбе
Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин считает, что среди игроков национальной команды большой популярностью среди девушек пользуется форвард Артем Дзюба, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Кино
Режиссер «9 ½ недель» и «Лолиты» возвращается в большое кино
В 90-е режиссер отметился драмой «Непристойное предложение» и экранизацией «Лолиты», а последним его фильмом на сегодняшний день стал триллер «Неверная», вышедший на экраны семнадцать лет назад.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Теннесси собака спасла хозяйку от змеи
В американском штате Теннесси собака набросилась на змею, чтобы защитить хозяйку.
Обновлено в 09:04
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
Обновлено в 10:15
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Технологии
Резидентами фонда «Сколково» могут стать 11 нижегородских компаний
НТА-Приволжье – Резидентами фонда "Сколково" могут стать 11 нижегородских компаний. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.
Обновлено в 09:35
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Финансы
Доллар и евро резко подскочили после заявления Трампа
Примерно в полдень курс американской валюты подскочил на 64 копейки и превысил отметку 65 рублей за доллар.
Обновлено в 08:31
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Политика
Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Экономика
Безработица в США в июле сохранилась на уровне 3,7%
Показатели по безработице и числу рабочих мест совпали с прогнозами опрошенных агентством Reuters аналитиков.
Обновлено в 09:10
Политика
Добровольно Севастополь на Украину не вернется – «Infosperber»
Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57